Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Турция считает нелегитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Турции.

"Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.