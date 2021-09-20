Два корабля Каспийской флотилии ВМФ России завершили неофициальный визит в Баку

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило об окончании неофициального визита в Баку двух кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ.

"Военные корабли "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации 20 сентября покинули Бакинский порт", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В Баку российские моряки прибыли 18 сентября. В рамках визита состоялась встреча с командованием ВМС Азербайджана. На встрече, как отметили в Минобороны республики, обсуждались дружественные отношения между азербайджанскими ВМС и Каспийской флотилией РФ, а также "другие вопросы, представляющие взаимный интерес".