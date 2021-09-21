СМИ: талибы убрали из названия ведущего вуза Афганистана имя экс-президента Раббани

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) убрало из названия расположенного в Кабуле Педагогического университета имя Бурхануддина Раббани (1940-2011), являвшегося с 1992 по 2001 год международно признанным президентом страны. Об этом сообщило в понедельник местное агентство Khaama Press.

По его информации, в специальном постановлении "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) говорится о том, что "университеты являются интеллектуальной собственностью страны и не должны быть названы в честь политических или этнических лидеров".

Решение об исключении из названия вуза имени политика, основавшего одну из крупнейших на сегодняшний дней в стране партий "Исламское общество Афганистана", было принято в день десятой годовщины со дня его гибели. Раббани был убит 20 сентября 2011 года в своем доме в Кабуле в результате теракта, ответственность за который взяли боевики "Талибана".

С резкой критикой сегодняшнего решения радикалов уже выступил один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммад Нур. "Своим ксенофобским подходом талибы снова посеяли раздор между этносами, лишив их возможности мирного сосуществования. <...> Придет тот день, когда мы вернемся и возродим символы своей идентичности", - написал на своей странице в "Фейсбуке" политик, находящийся в настоящий момент в Узбекистане.

В 1992 году на специальном заседании моджахедов Раббани был избран президентом Исламского Государства Афганистан. В сентябре 1996 года из-за неспособности договориться со своими союзниками и организовать оборону Кабула он был вынужден покинуть столицу накануне ее захвата талибами и перебрался на север страны (в город Талукан). В сентябре 1998 года, когда боевики "Талибана" контролировали уже примерно 90% территории страны, Раббани переехал в Иран. В декабре 2001 года, уже после падения режима талибов, Раббани, формально являвшийся президентом Афганистана, передал свои полномочия главе переходного правительства Хамиду Карзаю.

Основанный в 2003 году Педагогический университет в Кабуле получил имя Раббани сразу после его гибели. По сообщениям Хама Пресс, исключение имени политика из названия вуза вызвало несогласие многих преподавателей и студентов, организовавших акции протеста перед учебным заведением, которые попытались пресечь боевики "Талибана".

Ситуация в стране

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Находясь у власти чуть больше месяца, талибы уже распорядились об исключении из названия аэропорта Кабула имени экс-президента Карзая, а также переименовали площадь Масуда (в честь лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда) в центре столицы в площадь Общественного Здравоохранения.