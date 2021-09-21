Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке вопреки пандемии

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Одно из самых ожидаемых событий международной повестки дня - неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - открывается во вторник в штаб-квартире Организации Объединенных Наций на этот раз в так называемом гибридном формате, предусматривающем как личное участие делегатов, так и по видеосвязи.

В Нью-Йорк съедутся более 70 лидеров, 30 глав правительств и 20 министров иностранных дел. Программа подвижна, и по-прежнему есть вероятность того, что кто-то из высоких гостей решит выступить перед коллегами из своих столиц. Причиной корректировки графиков во многом являются связанные с пандемией ограничения, условия которых активно обсуждались и согласовывались между секретариатом ООН, страной пребывания и государствами-членами.

Помимо тем изменения климата, перехода к чистой энергетике, устойчивого развития, в повестку добавились весьма злободневные сюжеты - ситуация в Афганистане и отношения между союзниками Запада. На полях сессии запланирован ряд мероприятий, которые делегаты несомненно используют для продвижения собственной позиции и обсуждения двусторонних проблем с коллегами. Наблюдатели отмечают, что на площадке ООН так называемый принцип мультилетарализма ожидает тест на прочность.

В Нью-Йорке введены повышенные меры безопасности. К высотному зданию ООН без аккредитации нельзя подойти за несколько улиц. По мегаполису разъезжают кортежи делегаций, на перекрестках дежурят сотрудники спецслужб.

Вопросы доступа

Американская сторона еще в августе направила делегациям письма с призывом перевести мероприятия и встречи в виртуальный формат, чтобы предстоящие дискуссии не стали "событием - суперраспространителем" пандемии. Вместе с тем сам президент США Джо Байден решил посетить Генассамблею лично.

Как ранее рассказал ТАСС официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, штаб-квартира ООН приняла необходимые меры предосторожности.

Позднее власти Нью-Йорка адресовали новому председателю Генассамблеи, представителю Мальдив Абдулле Шахиду письмо, в котором отмечалось, что допуск в зал заседаний будет возможен лишь для вакцинировавшихся одобренными регулятором США вакцинами. Шахид нововведения сначала поддержал.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме Шахиду, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и своим коллегам-постпредам резко выступил против данных мер, подчеркивая их дискриминационный характер. Он потребовал провести экстренное заседание Генассамблеи для обсуждения вопроса. Однако в итоге ситуацию удалось разрешить без проведения такой встречи, поскольку Шахид впоследствии заявил, что вакцинация не будет обязательным условием доступа делегатов в зал.

Между тем власти Нью-Йорка установили около ООН специальные палатки, где все желающие могут сделать прививку.

Высокие конференции

Байден 22 сентября проведет в виртуальном формате саммит по борьбе с пандемией, в котором примет участие Гутерриш. В этот же день на полях сессии планируется организовать встречу по Афганистану Группы двадцати, но уровень и состав делегатов еще не определен.

В среду по инициативе Швейцарии, Швеции и ЕС также пройдет мероприятие высокого уровня по оказанию помощи Йемену. По словам Дюжаррика, это будет "важной возможностью для международного сообщества, чтобы выразить свою солидарность с населением Йемена, в том числе через анонсирование взносов в гуманитарную заявку".

Глобальному потеплению будет посвящено заседание Совета Безопасности на высоком уровне 23 сентября.

Новые вызовы

Одной из главных тем на полях сессии станет обстановка в Афганистане, в том числе вопросы оказания дальнейшей помощи этой стране. Захват власти движением "Талибан" (запрещено в РФ) многих застал врасплох, обострились гуманитарные проблемы.

Представители международного сообщества неоднократно в последнее время заявляли, что будут судить по делам новых властей и намерены добиваться от них создания инклюзивного правительства. Пока же речи о признании движения не идет, многие страны заняли выжидательную позицию.

В то же время требуется постоянная оценка рисков как для региона, так и для всего мира с точки зрения угроз международного терроризма.

Другая недавняя тема - создание нового оборонного партнерства между Австралией, Великобританией и США - внесла серьезные противоречия между западными союзниками. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии.

По предварительным данным, президент Франции Эмманюэль Макрон выступит на Генассамблее в виртуальном формате, хотя раньше ожидалось его личное присутствие.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия, как подчеркнули в МИД, традиционно выступает за укрепление центральной координирующей роли ООН в мировых делах. Работа на площадке всемирной организации приобретает особое значение "на фоне нарастания трансграничных вызовов в различных сферах - от борьбы с терроризмом до противодействия рискам международной информационной безопасности".