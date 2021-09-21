В Британии заявили об обеспокоенности деятельностью ЧВК "Вагнер" в Западной Африке

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритания и Франция обеспокоены деятельностью, которую якобы осуществляет в Мали и других странах Западной Африки частная военная компания (ЧВК) "Вагнер". Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента, глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Великобритания поддерживает осуществляемую французскими силами операцию "Бархан" в Мали эскадрильей транспортных вертолетов Chinook. Кроме того, в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) участвует около 300 британских военных, а это одна из самых опасных миссий ООН, целью которой является поддержание мира и национальное строительство. Мы взаимодействуем [с Францией] по линии разведки, обсуждая имеющиеся угрозы, и вместе обеспокоены появлением российской группы наемников "Вагнер" во многих регионах Западной Африки", - сказал министр.

Как заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских военнослужащих в Мали нет и никаких официальных переговоров об их присутствии там не ведется. Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК "Вагнер", Песков сказал, что не располагает такими данными.

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", назвав ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. После этого министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала в Twitter, что якобы имеющее место сотрудничество правительства Мали с российскими ЧВК поставит под вопрос мандаты Бундесвера на участие в MINUSMA и инструкторской миссии ЕС в Мали.