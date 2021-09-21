Трамп считает, что США скоро станут страной третьего мира из-за кризиса мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут в обозримом будущем превратиться в страну третьего мира из-за миграционного кризиса. Такое мнение в понедельник выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе", - говорится в сообщении, распространенном его пресс-службой.

После прихода к власти в январе этого года президент США Джо Байден объявил о "новой иммиграционной политике", смягчив законодательство в этой сфере и завершив программу отправки просителей убежища в Мексику. После этого поток мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты, значительно вырос и в настоящее время превышает 200 тыс., достигнув максимума с начала XXI века.