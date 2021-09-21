Байден и Гутерриш проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден проводят встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист из пула американского президента Себастьян Смит в Twitter.

Как ожидается, в числе обсуждаемых ими тем будут пандемия, борьба с изменениями климата, ситуация в Афганистане.

Во вторник Гутерриш и Байден выступят на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.