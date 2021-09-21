Байден и Гутерриш проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден проводят встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист из пула американского президента Себастьян Смит в Twitter.
@POTUS meeting the UN Secretary General in New York now pic.twitter.com/8MQoW2jz3N— Sebastian Smith (@SebastianAFP) September 20, 2021
Как ожидается, в числе обсуждаемых ими тем будут пандемия, борьба с изменениями климата, ситуация в Афганистане.
Во вторник Гутерриш и Байден выступят на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.