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Генассамблея ООН

Байден и Гутерриш проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

В число обсуждаемых президентом США и генеральным секретарем ООН тем, как ожидается, войдут пандемия, борьба с изменениями климата, ситуация в Афганистане

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден проводят встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист из пула американского президента Себастьян Смит в Twitter.

Как ожидается, в числе обсуждаемых ими тем будут пандемия, борьба с изменениями климата, ситуация в Афганистане.

Во вторник Гутерриш и Байден выступят на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
Байден, ДжоГенассамблея ООНГутерриш, Антониу
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