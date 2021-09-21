ТАСС, 21 сентября. Главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией по отношению к США в связи с разрывом Австралией соглашения по подводным лодкам. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Парижем по отношению к Вашингтону
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель© EPA-EFE/JOHN THYS / POOL