Байден и Гутерриш обсудили на встрече пандемию, климат и предотвращение конфликтов

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили на встрече в понедельник борьбу с пандемией коронавируса, подготовку к новым угрозам в сфере здравоохранения, противодействие изменению климата, а также усилия с целью предотвращения конфликтов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден и Гутерриш на встрече, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, "подтвердили тесное партнерство между США и ООН, которое, в частности, базируется на общих ценностях, включая уважение всеобщих прав человека, основных свобод и международного права". Кроме того, они отметили, что "ключевую роль в преодолении главных вызовов современности" играют "многосторонний подход, защита демократии и основанный на правилах международный порядок".

Они также обсудили "необходимость совместной работы" с другими странами и ООН с тем, чтобы "покончить с пандемией нового коронавируса, подготовиться к угрозам в сфере здравоохранения в будущем, противодействовать изменению климата, укрепить продовольственные системы и продовольственную безопасность, удовлетворить потребности в гуманитарной помощи, предотвратить конфликты и смягчить их последствия, а также защищать права человека во всем мире". Байден отметил "уникальную роль ООН в обеспечении процветания, мира и безопасности для всех".

Во вторник Гутерриш и Байден выступят на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.