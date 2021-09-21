Сессия парламента Японии для избрания нового премьера откроется 4 октября

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии назначило на 4 октября дату открытия внеочередной сессии парламента страны, на которой будет избран преемник действующего премьер-министра Ёсихидэ Суги. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"На заседании кабинета министров было принято решение открыть внеочередную сессию парламента 4 октября", - объявил генсек кабмина.

Избрание нового премьера должно состояться на заседании обеих палат японского парламента. После этого депутаты выслушают программную речь премьера, а также проведут дебаты по поводу ее содержания. Исходя из даты открытия сессии 4 октября, проведение выборов в нижнюю палату парламента может состояться 7 или 14 ноября, подчеркивает агентство Kyodo.

17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии предстоящих 29 сентября выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет и новым премьер-министром. Свои кандидатуры выдвинули министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно, экс-глава МИД Фумио Кисида, экс-глава Минюста Санаэ Такаити и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Текущие выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий Суги. Он занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Свое решение он объяснил желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом.