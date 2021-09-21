Госсекретарь США обсудил с премьером Гаити возвращение на родину гаитянских мигрантов

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил по телефону с премьер-министром Республики Гаити Ариэлем Анри возвращение на родину гаитянских мигрантов, которые находятся в районе границы между США и Мексикой. Об этом сообщается в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в понедельник.

Как следует из документа, Блинкен и Анри говорили "о сотрудничестве в репатриации гаитянских мигрантов на южной границе США". Они "отметили, что США и Гаити разделяют озабоченность относительно безопасности гаитянских граждан, и обсудили угрозы, связанные с нелегальной миграцией". "Госсекретарь Блинкен выразил признательность правительству Гаити за содействие в быстрой и безопасной репатриации гаитянских граждан", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что во время разговора были затронуты вопросы, касающиеся подготовки к "свободным и честным выборам" в Республике Гаити. Блинкен также отметил важность "проведения всестороннего расследования убийства президента [Гаити] Жовенеля Моиза" и наказания виновных.

После убийства 7 июля Моиза и землетрясения, произошедшего в республике 14 августа, власти США продлили действие для жителей Гаити статуса "временно защищенных лиц". Он позволяет им избегать депортации, подразумевает выдачу разрешения на работу в США и временного вида на жительство без права на постоянное пребывание. За последние месяцы в США прибыли тысячи мигрантов из Гаити.