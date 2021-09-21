Премьер Японии с 23 по 26 сентября посетит США для участия в саммите "четверки"

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга с 23 по 26 сентября посетит США для участия во встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония), которая должна состояться 24 сентября в Вашингтоне в очном формате. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Премьер-министр Суга посетит США с 23 по 26 сентября для участия в четырехстороннем саммите. Ожидается, что на встрече будут затронуты важные проблемы региона, включая борьбу с распространением нового коронавируса. Мы также рассчитываем с ее помощью осуществить продвижение концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - подчеркнул Като. Он также сообщил, что "на стадии согласования находится проведение отдельной встречи между лидерами Японии и США".

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый онлайн-саммит лидеров "четверки".