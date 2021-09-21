СМИ: индийский солдат ранен в ходе операции по поиску террористов в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один индийский военнослужащий получил ранение в ходе столкновения с группой боевиков, которые проникли на индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану стороны. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, в регионе проходит крупнейшая за последние годы операция по поиску боевиков.

По этим данным, группа из шести террористов была замечена поздно вечером в минувшую субботу в районе города Ури, первые поиски проникнувших лиц не дали результата. После этого в понедельник индийские правоохранители начали масштабную операцию по зачистке территории. В настоящее время в Ури приостановлена работа интернета и мобильной телефонной связи. Как отмечает телеканал, это первый случай, когда власти прибегли к такой мере после проникновения экстремистов через границу.

Озабоченность индийских властей вызывает тот факт, что боевики прошли в район Ури в годовщину террористической атаки, которая произошла в этом городе 18 сентября 2016 года. Тогда экстремисты, прибывшие, по индийской информации, из Пакистана, атаковали местную воинскую часть, погибли 19 индийских солдат. В ответ, как сообщил Нью-Дели, индийские коммандос проникли на подконтрольную Пакистану территорию в Кашмире и атаковали "лагеря террористических группировок". По данным индийской стороны, тогда ликвидировали до 70 террористов. Исламабад опроверг эту информацию.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.