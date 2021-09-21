Лидер оппозиции Канады поздравил Трюдо с победой на выборах

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер канадской оппозиционной Консервативной партии Эрин О'Тул поздравил премьер-министра Джастина Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, с победой на внеочередных парламентских выборах.

"Сегодня я говорил с Трюдо и поздравил его с трудной победой в этой кампании", - сказал он во вторник, обращаясь к своим сторонникам. О'Тул также подчеркнул, что на этих выборах "канадцы не дали Трюдо большинства [в парламенте], которое он так хотел". Также политик призвал канадцев поддержать Консервативную партию, если лидер либералов решит "через 18 месяцев провести новые выборы". Выступление главы Консервативной партии транслировали национальные телеканалы.

Согласно последним данным Избирательной комиссии Канады, либералы победили в 156 из 338 округов, получив 31,8% голосов. Консервативная партия выиграла в 121 округе, однако набрала 34,1% голосов (победила в округах с большим населением). На третьем месте - Квебекский блок, победивший в 32 округах (8,3%), затем идут Новая демократическая партия (27, 17,5%) и Партия "зеленых" (2, 8,4%). Избирком обработал 85% голосов.

Всего в Канаде 338 избирательных округов - по числу мест в Палате общин (нижней палате парламента). Для формирования правительства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. В стране по итогам нынешнего волеизъявления вновь будет сформировано правительство меньшинства.