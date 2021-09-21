Партия Трюдо выиграла выборы в Канаде, но вновь не получила большинство

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо в понедельник одержала победу на внеочередных парламентских выборах, но не достигла поставленных целей: не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны (Палате общин) и вновь будет вынуждена формировать правительство меньшинства.

Согласно последним данным национальной избирательной комиссии, либералы одержали верх в 156 из 338 избирательных округов - 31,8% голосов избирателей, а для полной победы необходимо было получить 170 мандатов. Консервативная партия получила поддержку в 121 округе (34,1% - за счет победы в округах с большим населением). Третье место занял Квебекский блок, победивший в 32 округах (8,3%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 27 округах, 17,5%) и Партия "зеленых" Канады (победа в 2 округах, 8,4%). Подсчет голосов еще продолжается (посчитано 85%), а из-за необходимости обработки бюллетеней, отправленных по почте, он должен завершиться только во вторник, но серьезно на расстановку сил это уже не должно повлиять.

Очередные выборы должны были состояться в 2023 году, однако по итогам выборов 2019 года Либеральная партия Канады смогла получить лишь 155 мандатов, что мешало ей беспрепятственно принимать законы, необходимые для реализации ее повестки. Трюдо из-за этого часто критиковал работу законодательного органа и даже назвал его "местом обструкционизма" из-за сложностей с одобрением либеральных инициатив. В связи с этим 15 августа глава правительства объявил о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 20 сентября. Он надеялся провести голосование как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией коронавируса и сформировать правительство большинства, чего не смог сделать в 2019 году, но эта попытка провалилась.

Власть крупных городов

Либеральная партия вновь смогла заручиться в основном лишь поддержкой жителей атлантических провинций Канады, а также населения крупных городов и их пригородов в провинциях Квебек и Онтарио. Абсолютную поддержку либералам выразили жители Монреаля, Оттавы и Торонто, где сосредоточено значительное количество избирательных округов.

Партии также удалось сохранить почти всех членов кабинета министров, в том числе заместителя Трюдо и главу Минфина Христю Фриланд, министра обороны Харджита Сингха Саджана и руководителя Минздрава Патрисию Хайду. Потери либералов незначительны - два не ключевых министра. Одна из них - скандальная глава ведомства по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, которая в августе назвала представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) братьями, позже объяснив свои слова "культурным контекстом".

Глядя на карту Канаду с расположением избирательных округов, можно увидеть, что либералы вновь проиграли консерваторам и новым демократам почти всю Западную Канаду, нет у них поддержки и на большей части крупнейших провинций Квебек и Онтарио, но ставка на мегаполисы помогла партии Трюдо одержать очередную победу на выборах, которая для него стала уже третьей подряд с 2015 года. Кроме того, часть голосов консерваторов забрала ультраконсервативная Народная партия Канады, не сумевшая в итоге пробиться в парламент. В ряде округов именно она не дала кандидатам от Консервативной партии взять верх над либералами.

Правительство меньшинства

В условиях правительства меньшинства либералам вновь придется искать поддержки у Квебекского блока и Новой демократической партии, которые, номинально являясь оппозицией, уже не раз выручали Трюдо. В частности, они по очереди поддержали Либеральную партию, когда ее лидер инициировал голосование по вотуму доверия его правительству. Их мандатов тогда хватило, чтобы набрать необходимый кворум и не дать консерваторам шанса свергнуть своих извечных противников.

Аналитики полагают, что ситуация в парламенте по итогам выборов не изменится. Либералы также будут в обмен на различные уступки временно привлекать на свою сторону при голосовании по различным вопросам то депутатов Квебекского блока, то новых демократов. Дело в том, что в Канаде не принято формировать парламентские коалиции. Лишь один раз в истории страны, да и то формально, консерваторы и либералы образовали коалицию под руководством консервативного премьер-министра Роберта Бордена. Было это в 1917-1920 годах, а причиной объединения стала Первая мировая война.

Консерваторы же продолжат искать пути для инициирования голосования по очередным вотумам доверия правительству Трюдо. Для жителей Канады эти выборы не изменили абсолютно ничего, лишь заставили их в условиях пандемии нового коронавируса участвовать в голосовании, на которое были истрачены рекордные для Канады 610 млн канадских долларов ($482 млн) налогоплательщиков.