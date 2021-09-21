Президент Армении назвал важнейшей проблемой вопрос безопасности страны

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Необходимость укреплять национальную безопасность является важнейшей задачей для Армении. Об этом говорится в обнародованном во вторник послании президента страны Армена Саркисяна по случаю 30-летия независимости республики.

"Важнейшей проблемой нашей родины остается и еще долгое время будет национальная безопасность. Мы обязаны сделать все для укрепления нашей системы безопасности. Без сильной системы безопасности не может быть ни развития, ни прогресса", - говорится в послании Саркисяна.

По его словам, в Армении "должны иметь четкую национальную и государственную повестку, видение и программу, которые должны также направлять наши действия в общении с нашими партнерами и вообще в международных отношениях".

"Нам необходимо глубокое осознание национальной идентичности и государственности. Необходимо единство, чтобы сделать родину безопасным, обороноспособным, сильным и во всех аспектах здоровым государством", - отметил президент Армении.

Независимость Армении была провозглашена по результатам состоявшегося 21 сентября 1991 года всенародного референдума, 94,99% участников которого высказались за выход республики из состава СССР.