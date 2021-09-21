Помощник Адамсонса заявил, что жизнь обвиняемого в шпионаже на РФ депутата в опасности

РИГА, 21 сентября. /ТАСС/. Жизнь находящегося под арестом по обвинению в шпионаже в пользу РФ депутата Сейма (парламента) Латвии Яниса Адамсонса находится в опасности из-за состояния его здоровья. Об этом во вторник сообщил помощник политика Армандс Калишукс.

"Со здоровьем у Адамсонса сейчас очень плохо", - заявил он в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze. "Последние полтора года он серьезно болел. В июне прошлого года, когда его в очередной раз выписали из больницы, я его встретил - из машины вышел старик с тростью, с дрожащими руками", - добавил Калишукс.

По его словам, после перенесенных в прошлом году болезней Адамсонсу предстояло еще несколько операций. "Одну удалось провести, и это было еще в этом году - до ареста. Очередную серьезную операцию он планировал сделать позже. С апреля 2020 года Янис боролся за свою жизнь, был в коме", - указал помощник депутата.

"Только в этом году ему удалось немного поправить здоровье, за что он благодарит жену и лечащих врачей. Но некоторые СМИ сообщают, что в это время Янис активно собирал информацию и передавал ее кому-то. У Яниса были пролежни, он их не вылечил полностью, в тюрьме ситуация ухудшилась, и теперь пролежни просто ужасные", - продолжил он.

Калишукс также рассказал, что адвокат Адамсонса написал два запроса - следователю и руководству тюрьмы о переводе политика в тюремную больницу. "Администрация тюрьмы хранит полное молчание, но следователь ответил, что это не в его компетенции", - отметил он. "Я пойду в Сейм, обращусь к депутатам, чтобы они занялись этим делом - помогли Адамсонсу попасть в больницу, потому что человек не просит, чтобы его освободили, он просит, чтобы его перевели в больницу. Я считаю, что жизнь Адамсонса сейчас в опасности - у него может быть сепсис в любой момент", - подчеркнул помощник депутата.

Дело Адамсонса

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги 11 августа решил оставить парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности балтийской страны. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он был помещен под арест.

Как сообщила в конце июня передача "Ничего личного" местного телеканала "ТВ-3", всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.