Языковой департамент Эстонии запросил объяснения у партии из-за агитации на русском языке

ТАЛЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме дать объяснения относительно размещенной этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке.

"Языковой департамент обращает ваше внимание на то, что, в соответствии с законом о языке, установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке, - приводит во вторник портал ERR текст письма Томуска в адрес Хельме. - Прошу ваших объяснений относительно использования русскоязычной рекламы на данном мероприятии. Также я предлагаю впредь использовать рекламу на эстонском языке, к которой может быть добавлен перевод на русский язык".

Как указано в сообщении, с жалобой на агитацию на русском языке, которая была размещена в Нарве, в языковой департамент обратился представитель правящей Партии реформ Евгений Криштафович. Объяснения по этому поводу Хельме должен предоставить до 26 сентября.

КНП в этом году впервые выставила свой избирательный список для участия в выборах в местные самоуправления 17 октября в расположенном на востоке страны уезде Ида-Вирумаа, где местное население традиционно поддерживает отстаивающую интересы русскоязычного избирателя Центристскую партию. Предвыборные опросы показывают растущую популярность консерваторов как в стране в целом, так и в уезде Ида-Вирумаа, административным центром которого является Нарва.