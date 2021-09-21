{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставке из США системы ПРО "Железный купол"

Президент Украины отметил, что ожидает реакции на план трансформации оборонного сектора страны, который он презентовал в США в ходе своего визита

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").

"Относительно "Железного купола" еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки [в США] будут и будут серьезные", - заявил Зеленский в обнародованном во вторник комментарии телеканалу "Дом".

Украинский лидер пояснил, что, прежде всего, ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита. "Мы ожидаем фидбэк от администрации [президента США Джо] Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами", - отметил он, признав, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой накануне прибыли в США, где 21 и 22 сентября примут участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано также выступление президента на Генассамблее.

В ходе предыдущей поездки в Соединенные Штаты Зеленский 1 сентября презентовал план трансформации Украины. Тогда украинский лидер сообщил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит совместные экономические и инвестиционные проекты. По его словам, в этом плане заложены более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, которые предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.

Ожидание "Железного купола"

Позднее офис президента Украины на своем официальном сайте, ссылаясь на информацию издания Politico, сообщил о том, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол". Уточнялось, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США. В офисе Зеленского пояснили, что система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

Однако 15 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила сообщение о том, что Украина может получить от США "Железный купол", заявив, что не владеет такой информацией.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
Движение "Талибан" назначило двух новых министров во временное правительство Афганистана
Бизнесмен Нуриддин Азизи стал министром торговли, доктор Галандар Ибад будет возглавлять министерство здравоохранения
Читать полностью