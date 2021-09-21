СМИ: за попыткой переворота в Судане стоят офицеры из числа сторонников экс-президента

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Неудачная попытка государственного переворота в Судане совершена офицерами бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечается также, что они были связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Всего задержано порядка 40 офицеров, включая Бакрауи. Ситуация находится под полным контролем властей.

Согласно поступающей информации, путчисты начали действовать около 03:00 по местному времени. Между тем, как информирует Al Arabiya, армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Они намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. К настоящему моменту практически все очаги сопротивления подавлены, вооруженные силы пытаются нейтрализовать остающихся еще на свободе заговорщиков. Армия окружила штаб бронетанкового корпуса, однако при этом старается избегать применения силы.

С началом путча в столице страны военнослужащими были перекрыты все мосты через реку Нил, в том числе соединяющий Хартум с его городом-спутником Омдурманом, на улицах появились танки и другая бронетехника. Однако сейчас все дороги уже разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. Ранее командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению "встать на защиту страны и отстоять переходный период". Известно, что никто из членов правительства и совета не пострадал, они выполнят свою работу в обычном режиме.

Перевороты в Судане

В апреле 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В августе того же года военные и ключевая оппозиционная сила страны - альянс "За свободу и перемены" - подписали Конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, рассчитанном на три года. Одним из ключевых положений документов стало создание управляющего Суверенного совета из представителей армии и гражданских сил. Военный совет был распущен.

До этого момента, начиная с прихода военных к власти, против них совершалось четыре попытки переворота. Наиболее крупная из них произошла 11 июня 2019 года, когда против Военсовета взбунтовались высокопоставленные чиновники министерства обороны и высшие офицеры, служившие в армии при аль-Башире. Среди заговорщиков был и экс-начальник штаба суданской армии. Эта попытка, как и все предыдущие, закончилась провалом и арестом участников заговоров.