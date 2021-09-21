CNN: в команде главы ЦРУ заявили о подозрении на "гаванский синдром" в ходе визита в Индию

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Один из сотрудников команды директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса во время недавней поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на "гаванский синдром". Такую информацию в понедельник приводит телеканал CNN со ссылкой на источники.

По возвращении из поездки человеку была оказана медицинская помощь в США. Инцидент вызвал серьезную настороженность у официальных лиц и недовольство самого Бернса, указывает телеканал. Часть сотрудников ЦРУ интерпретировали произошедшее как знак, что "никто не защищен от возможности стать жертвой "гаванского синдрома", включая окружение директора разведывательной службы", сообщает CNN.

Кроме того, инцидент во время индийского визита Бернса вызывает обеспокоенность американских властей из-за того, что непонятно, как возможный злоумышленник мог узнать о визите и подготовиться к "подобному акту агрессии", отмечает телеканал.

В начале сентября глава ЦРУ посетил Нью-Дели и встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. 24 августа вылет вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам был отложен из-за информации о возможных случаях "гаванского синдрома" в Ханое.

В начале минувшего лета разведывательное сообщество США открыло масштабное расследование по случаям "гаванского синдрома", его результаты будут готовы к концу года, но они не будут опубликованы, добавил телеканал.

О "гаванском синдроме"

Впервые сообщения о "гаванском синдроме" появились в 2016 году в связи с инцидентами на Кубе. Похожие жалобы на здоровье затем стали поступать из других стран, как указывает телеканал, несколько случаев были зафиксированы на территории США. Ранее хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что число инцидентов, возможно, связанных с "гаванским синдромом", превышает 300.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.