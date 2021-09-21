В МИД Франции заявили, что ЕС и США остаются союзниками, несмотря на соглашение AUKUS

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. ЕС и США остаются союзниками, несмотря на разногласия по поводу соглашения между США, Великобританией и Австралией о передаче Канберре технологий строительства атомных субмарин (AUKUS), из-за которого сорвалась сделка по продаже Канберре французских подлодок. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе. Трансляцию прибытия участников встречи ведет пресс-служба Еврокомиссии.

"Я бы не сказал, что [соглашение AUKUS] разорвало связи, скорее, создало сложную ситуацию, - сказал он журналистам. - Мы должны трезво смотреть на вещи <...> и занимать твердую позицию, причем не как французы, а как европейцы, потому что мы работаем вместе как союзники. И мы, Евросоюз, остаемся союзниками США".

Госсекретарь выразил сожаление в связи с тем, что союзники не держат слово, однако заявил, что рад безоговорочной поддержке со стороны глав Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС. "Я очень рад, что [они] совершенно четко заявили, в том числе и нашим американским друзьям, что это европейский вопрос, и начали дискуссии", - сказал Бон. Он добавил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил соглашение AUKUS с министром иностранных дел Австралии.

В то же время госсекретарь отказался комментировать вопрос, предлагала ли Франция Австралии свои атомные субмарины.

Говоря о Великобритании, Бон отметил, что, как и в случае с США, произошел разрыв доверия и теперь его необходимо восстановить. По словам госсекретаря, это связано в том числе и с тем, что Лондон не выполняет все условия сделки о выходе из Евросоюза (Brexit). "Нельзя говорить, что вы будете выполнять те положения, которые устраивают британцев, и отказываться от тех, которые их не устраивают. Поэтому доверие, последовательность, соблюдение договоренностей, я думаю, необходимы, но, к сожалению, не всегда присутствуют", - констатировал Бон.

"Я не думаю, что Франция реагирует чрезмерно, я не думаю, что Франция должна чрезмерно реагировать. Но когда ситуация вызывает обеспокоенность, я считаю, что это наш долг заявить об этом, потому что мы союзники, мы партнеры и мы не можем делать вид что ничего не произошло", - заключил госсекретарь и добавил, что Париж "рассматривает все возможные варианты" дальнейших действий.

Новая сделка

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения австралийская сторона, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. Китай предупредил, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвал участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии.