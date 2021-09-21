В МИД Ирана заявили, что заседания комиссии по ядерной сделке на полях ГА ООН не будет

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Проведение заседания постоянной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН не предусматривается. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проведет двусторонние встречи с представителями стран - участниц СВПД, заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Заседание постоянной комиссии по СВПД на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН не стоит в повестке дня, - цитирует Хатибзаде агентство IRNA. - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проведет встречи с участниками СВПД в двустороннем формате".

По словам Хатибзаде, который вместе с Абдоллахияном находится в Нью-Йорке, главы МИД стран - участниц СВПД уже выразили заинтересованность в проведении таких встреч.

Представитель МИД Ирана отреагировал таким образом на сделанное накануне на пресс-конференции в Нью-Йорке заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что заседание постоянной комиссии по СВПД пройдет на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и группой "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) по восстановлению СВПД в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с Ирана, выполнения им взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами.

Решение о выходе из СВПД принял в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп. Сменивший его на посту главы государства Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в эту ядерную сделку, которая была подписана группой "пять плюс один" с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок.