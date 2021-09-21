Боррель: появление в Мали ЧВК "Вагнер" не способствует отношениям ЕС с этой страной

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Появление в Мали частной военной компании "Вагнер" не способствует развитию отношений ЕС с этой страной, Брюссель намерен обсуждать это на переговорах с Бамако. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Из Мали приходят сообщения, что переходные власти этой страны обсуждают возможность пригласить группу "Вагнер", хотя, насколько я знаю, никакого решения пока не принято. Мы уже знаем эту группу и как она действует в разных частях света. Это не будет способствовать нашим отношениям с правительством Мали. Поэтому мы намерены как на двустороннем, так и на европейском уровне обсудить эту ситуацию с правительством Мали", - заявил он.

Ранее Великобритания и Франция, военные которых участвуют в разных форматах в миротворческих операциях в Мали, выступили против приглашения властями этой страны ЧВК "Вагнер". Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил в понедельник, что Великобритания поддерживает осуществляемую французскими силами операцию "Бархан" в Мали эскадрильей транспортных вертолетов "Чинук". Кроме того, в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) участвуют около 300 британских военных, а это, по его словам, одна из самых опасных миссий ООН, целью которой является поддержание мира и национальное строительство. Он подчеркнул, что Лондон взаимодействует с Парижем по линии разведки, обсуждая имеющиеся угрозы, и они вместе обеспокоены появлением российской группы "Вагнер" во многих регионах Западной Африки.

Как заявил 15 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских военнослужащих в Мали нет и никаких официальных переговоров об их присутствии там не ведется. Отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о ведении переговоров между властями Мали и ЧВК "Вагнер", Песков сказал, что не располагает такими данными.

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", назвав ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. После этого министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала на своей странице в "Твиттере", что якобы имеющее место сотрудничество правительства Мали с российскими ЧВК поставит под вопрос мандаты Бундесвера на участие в МИНУСМА и инструкторской миссии ЕС в Мали.