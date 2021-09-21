Глава Минцифры Казахстана сообщил, что у республики появится новый телефонный код

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана готовятся к переходу республики на новый собственный международный телефонный код +997, который со временем сменит прежний код +7. Об этом сообщил во вторник министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.

"Международный союз электросвязи при ООН определил новый DEF-код для Казахстана +997", - написал глава ведомства на своей странице в Facebook. По его словам, в результате при звонках из республики за рубеж на телефонах иностранцев будет высвечиваться слово "Казахстан".

Как отметил Мусин, в настоящее время готовятся необходимые документы и принимаются меры для перехода на новый телефонный код. "Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года", - цитирует пресс-службу министерства новостной портал zakon.kz.

На текущий момент в Казахстане используется совместный с Россией четырехуровневый план нумерации с международным кодом +7.