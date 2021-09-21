Лидер Приднестровья прибыл в Москву

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в Москву, где планирует обсудить двусторонние отношения, а также переговорный процесс с Молдавией, в котором РФ действует в качестве гаранта и посредника. Об этом информирует во вторник пресс-служба Красносельского.

"В повестке вопросы двустороннего приднестровско-российского взаимодействия по различным направлениям. <…> Обсудить с российскими коллегами предстоит также работу формата "Постоянного совещания" (переговорный формат "5+2" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшие дни Красносельский рассчитывает провести ряд рабочих встреч с представителями администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации и МИД.

Приднестровская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Это произошло на фоне всплеска национального движения в Молдавии, где пришедший к власти Народный фронт провозгласил курс на объединение с Румынией. После распада СССР в 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось благодаря российским миротворцам.

С 1993 года Кишинев и Тирасполь ведут переговоры об урегулировании конфликта в формате "5+2". В нем участвуют ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США.