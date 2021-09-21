Пограничники Харькова провели учения на случай "нарушений на границе с Россией"

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины провела тактические учения по выявлению нарушителей границы, которые якобы могут прибыть с территории России. Об этом во вторник сообщило ведомство на своем официальным сайте.

"В течение суток пограничники 4-го пограничного отряда проводили в Харьковской области учения по выявлению и задержанию правонарушителей на участке одного из отделов пограничной службы. По легенде учений, пограничным нарядом <...> выявлены признаки нарушения границы из России на Украину группой лиц до десяти человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перед пограничниками в ходе тренировок была поставлена задача не допустить выход условных нарушителей из зоны контролируемого пограничного района.

Учения украинских силовиков на границе с Россией прошли также в конце прошлой недели. 18 сентября МВД Украины сообщило, что подразделения министерства совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В ходе них отрабатывалась нейтрализация условных "вражеских диверсионных групп". В маневрах тогда приняли участие более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники.

Кроме того, 18 сентября воздушное командование "Центр" Вооруженных сил Украины сообщило об усилении системы противовоздушной обороны на северном направлении в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут с 22 по 30 сентября совместно с 15 странами, в том числе 11 членами НАТО.