Вучич: Сербия требует отвода отрядов косовской полиции с севера Косова

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Сербия требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики.

"Сербия продолжит настаивать на сохранении мира, полной безопасности стабильности, а также полной безопасности сербского народа в Косове. Считаем неприемлемыми заявления, в которых Белград и Приштина уравниваются и вина возлагается на обе стороны. Сербия продолжает поддерживать диалог в Брюсселе, но не примет навязанные односторонними криминальными действиями решения. Наше решение - отвод всех отрядов с севера Косова и Метохии, возвращение к предыдущему состоянию, а после этого - переговоры в Брюсселе", - заявил Вучич.

Вучич отметил, что Брюссельские соглашения не исполняются Приштиной, и призвал Брюссель повлиять на косоваров.

Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.