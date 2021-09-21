Руководство "Талибана" проводит в Кабуле встречу с представителями РФ, КНР и Пакистана

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) глава временного правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд проводит в Кабуле встречу с представителями России, Китая и Пакистана. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Twitter представитель радикалов Ахмадулла Муттаки.

К сообщению прилагаются фотографии с переговоров, на которых, в частности, присутствуют спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, специальный представитель правительства Пакистана в Кабуле Мохаммад Садик Хан, а также спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн.

Со стороны талибов присутствует ряд членов временного афганского кабинета министров, включая главу Минфина муллу Хидаятуллу Бадри, а также министра иностранных дел Амир Хана Моттаки. Подробности встречи пока не приводятся.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.