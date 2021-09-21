В Финляндии продлят до конца года действие требований к въезду в период пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии намерено продлить до конца 2021 года действие требований ко въезду в страну в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Правительство передало парламенту предложение о продлении действия временных положений, касающихся въезда в страну, в законе об инфекционных заболеваниях. Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря", - говорится в сообщении. Ранее срок действия этих положений истекал 15 октября.

Как уточнили в кабмине, согласно положениям закона, от прибывающих в Финляндию людей, рожденных в 2005 году и раньше, требуется предъявить сертификат либо о перенесенном заражении, либо о вакцинации одобренными [ЕС или ВОЗ] вакцинами, либо о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного перед поездкой. При этом тем, у кого в наличии будет только сертификат с результатами теста или со сведениями о полученном только первом компоненте вакцины, необходимо будет сдать ковид-тест в течение 72-120 часов после въезда.

Эти правила упрощают возможность осуществлять туристические поездки в Финляндию из стран ЕС. Вместе с тем для целого ряда третьих стран, в том числе для РФ, туристические поездки в Финляндию пока невозможны - ограничения на них сейчас действуют до 10 октября, но они регулярно продлеваются.

За все время пандемии коронавирусом в Финляндии заразились более 137 тыс. человек. Власти ранее сообщали, что большинство ограничений может быть снято при достижении показателя в более 80% полностью вакцинированного населения старше 12 лет. Это может произойти уже в октябре. Сейчас двумя дозами вакцинировано порядка 60% жителей страны.