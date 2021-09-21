Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Общеполитическая дискуссия с участием глав государств, правительств и министров - неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - открылась во вторник в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Первым традиционно выступает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обозначающий основные задачи и вызовы, стоящие перед международным сообществом. Вторым к участникам Генассамблеи обратится бразильский президент Жаир Болсонару, а за ним - американский лидер Джо Байден, который попытается убедить международное сообщество в том, что "Америка вернулась".

Сделать ему это будет непросто на фоне неудачного вывода войск из Афганистана и недавнего оборонного соглашения с Австралией и Великобританией, заключенного в ущерб интересам Франции. Официально главными темами предстоящей недели заявлены борьба с пандемией коронавируса и изменением климата, однако не под запись дипломаты говорят, что центральными вопросами станут Афганистан и доверие к США.

Неделя высокого уровня продлится до 27 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит 25 сентября. Среди участников - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - всего свыше 70 мировых лидеров.

На последний день общеполитической дискуссии вынесены выступления дипломатов Мьянмы, Афганистана и Гвинеи. От их имени будут говорить постоянные представители, назначенные предыдущими властями этих стран. Вопрос о возможности назначения новых представителей этих стран, как ожидается, будет рассматриваться уже в октябре-ноябре.

Неделя высокого уровня проходит в гибридном формате из-за пандемии - некоторые страны представят видеозаписи выступлений. В штаб-квартире ООН продолжают действовать санитарные ограничения на количество людей в делегации, доступ к залу Генассамблеи для СМИ закрыт.