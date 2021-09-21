Генсек ООН заявил, что мир никогда не находился под большей угрозой, чем сейчас

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Человечество за всю свою историю никогда не находилось в такой опасности, как сейчас. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я здесь, чтобы поднять тревогу: мир должен очнуться. Мы на грани бездны и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда не находился в состоянии такой угрозы, а также не был так разобщен", - сказал он.

Развивая свой тезис, генсек ООН выделил пандемию коронавируса, которая "увеличила бросающееся в глаза неравенство", климатический кризис, "обрушивающийся на планету", ситуацию в Афганистане, Эфиопии и Йемене, а также дезинформацию, "парализующую общество и разделяющую людей на противоположные лагери".

"[Нашему] единству не хватает действий в тот момент, когда это более всего необходимо", - резюмировал Гутерриш.