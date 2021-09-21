Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что все россияне, которые являются подозреваемыми по делу Скрипалей, должны быть переданы Москвой властям королевства, чтобы предстать перед правосудием. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.

"Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием", - сказал Джонсон.

По его словам, стремление Лондона к тому, чтобы "правосудие свершилось, не ослабло", и в Москве "должны осознать" это.