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Дело Сергея Скрипаля
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Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей

По словам британского премьера Бориса Джонсона, стремление Лондона к тому, чтобы "правосудие свершилось, не ослабло"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что все россияне, которые являются подозреваемыми по делу Скрипалей, должны быть переданы Москвой властям королевства, чтобы предстать перед правосудием. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.

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"Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием", - сказал Джонсон.

По его словам, стремление Лондона к тому, чтобы "правосудие свершилось, не ослабло", и в Москве "должны осознать" это.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, БорисДело Сергея Скрипаля
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