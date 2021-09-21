Меркель опровергла слухи о намерении переехать в Гамбург после ухода с поста канцлера

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о намерении переехать из Берлина в Гамбург после ухода с поста главы правительства. Соответствующее заявление она сделала во вторник, находясь на острове Рюген во время прощального тура по своему избирательному округу.

"Я также не переезжаю в Гамбург, как иногда говорят", - приводит слова Меркель агентство DPA. При этом глава правительства ФРГ уточнила, что останется в Берлине и Уккермарке (исторический регион на северо-востоке Германии). "Отсюда недалеко до моего бывшего избирательного округа по прекрасной [трассе] A20", - добавила Меркель, имея в виду автобан A20.

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В том же году семья переехала в небольшой городок Квитцов в ГДР, где отец Меркель получил приход. Позже семья обосновалась в городе Темплин под Берлином. В 2000 году Меркель стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) (первая женщина в истории организации, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, лидирует Социал-демократическая партия Германии, за нее готовы проголосовать 25% избирателей, а за консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 22%. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.