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Визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября

Турецкий лидер встретится с президентом России в Сочи

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 29 сентября. Об этом сообщили во вторник журналистам в канцелярии турецкого президента.

"Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года", - подчеркнули в канцелярии.

Между тем накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана для переговоров с Путиным готовится. По его словам, "повестка дня [будет на переговорах] самая обширная, начиная с двусторонних отношений - а это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте". Песков добавил, что "будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты".

В конце августа Эрдоган также сообщал, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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