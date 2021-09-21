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Заседание Конституционной комиссии с участием Лукашенко планируется провести 28 сентября

Заседание Конституционной комиссии с участием Лукашенко планируется провести 28 сентября - БелТА.

Генассамблея ООН
Байден: преодоление вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества
Президент США отметил, что страна переключит внимание на кибербезопасность и права человека
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