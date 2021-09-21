{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Байден: преодоление вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества

Президент США отметил, что страна переключит внимание на кибербезопасность и права человека

ТАСС, 21 сентября. Преодоление климатического кризиса, пандемии и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества, заявил Байден с трибуны ООН. Он добавил, что США переключают внимание с "войн прошлого" на проблемах настоящего, включая кибербезопасность и права человека. США будут опираться на многосторонние институты в своей внешней политике, мир должен работать вместе. Нынешняя администрация США намерена использовать военную силу на мировой арене лишь как крайнее средство, заверил Байден.

Теги
Генассамблея ООН
Министр вооруженных сил Франции указала на агрессивность КНР в Индо-Тихоокеанском регионе
Увеличение мощи Китая порождает массу проблем, отметила Флоранс Парли
Читать полностью