Байден: преодоление вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества

ТАСС, 21 сентября. Преодоление климатического кризиса, пандемии и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества, заявил Байден с трибуны ООН. Он добавил, что США переключают внимание с "войн прошлого" на проблемах настоящего, включая кибербезопасность и права человека. США будут опираться на многосторонние институты в своей внешней политике, мир должен работать вместе. Нынешняя администрация США намерена использовать военную силу на мировой арене лишь как крайнее средство, заверил Байден.