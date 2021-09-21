Спецслужбы США заявили, что "Аль-Каида" и ИГ остались главными внешними угрозами страны

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Запрещенные в РФ радикальные группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" остаются главными террористическими угрозами для Соединенных Штатов за рубежом. Об этом заявил во вторник директор Национального контртеррористического центра Кристин Абизад на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"Мы считаем, что ИГ и "Аль-Каида" остаются главными суннитскими террористическими угрозами интересам США за рубежом", - сказала она. Кроме того, продолжила директор, аффилированные с этими группировками организации в Ираке, Сирии, Йемене и Сомали также стали "определенным образом угрожать Западу".

Также Абизад отметила, что угрозу для интересов США и всего Запада на Ближнем Востоке продолжают представлять Иран и группировка "Хезболлах".