США нацелены на дипломатическую работу по денуклеаризации Корейского полуострова

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Вашингтон настроен на серьезную дипломатическую работу с целью достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"Мы настроены на серьезную и устойчивую дипломатическую работу с целью достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова", - указал американский лидер. Он добавил, что США добиваются "конкретного прогресса на пути к достижению осязаемых обязательств, которые будут способствовать стабильности на полуострове и в регионе, а также улучшению уровня жизни населения КНДР".