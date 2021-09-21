В ООН призвали расследовать случаи смерти беженцев в районе белорусско-польской границы

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Белоруссией. В распространенном во вторник в Женеве совместном заявлении они также высказались за обеспечение немедленного доступ ко всем пострадавшим, чтобы предоставить им медицинскую и иную помощь.

"УВКБ и МОМ потрясены и возмущены случаями смерти возле белорусско-польской границы", - говорится в документе. Две организации "выражают свои соболезнования семьям умерших и призывают к немедленному расследованию этой трагедии". Подчеркивается, что согласно имеющимся сведениям, "от переохлаждения умерли двое иракских граждан".

УВКБ и МОМ призвали также обеспечить "немедленный доступ к тем, кто пострадал, чтобы предоставить необходимую для спасения жизни медицинскую помощь, питание, воду и крышу над головой, особенно в свете приближающейся зимы".