Экс-президент Афганистана Карзай встретился в Кабуле с представителями РФ, КНР и Пакистана

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, а также глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла провели во вторник в Кабуле встречу со спецпредставителями России, Китая и Пакистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице совета в Facebook.

"На встрече, в которой также приняли участие послы России и Пакистана в Кабуле, представители указанных стран подчеркнули важность формирования инклюзивного и приемлемого для всех правительства. Спецпредставители отметили важность [сохранения в Афганистане] мира и стабильности, [проведения] умеренной политики, уважения прав женщин, обеспечения равного образования для всех афганцев, а также [продолжения] регионального сотрудничества", - указано в заявлении.

К сообщению прилагаются фотографии с переговоров, на которых, в частности, присутствуют спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, специальный представитель правительства Пакистана в Кабуле Мохаммад Садик Хан, спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн, а также российский и пакистанский послы в этой стране Дмитрий Жирнов и Мансур Ахмад Хан соответственно.

Ранее Кабулов, Садик Хан и Юэ Сяоюн провели встречу в бывшем президентском дворце Арг с лидерами захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщили талибы, в ходе переговоров назначенный радикалами глава временного правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд попросил Москву, Пекин и Исламабад "призвать США и другие страны прекратить оказывать давление на афганский народ".

После того как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, Карзай, Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти. Между тем талибы в начале сентября огласили состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.