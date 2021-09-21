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Генассамблея ООН
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Глава Киргизии предложил разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН

Как отметил Жапаров, республика надеется на скорейшее установление стабильности и правопорядка в Афганистане

БИШКЕК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН. Об этом он заявил во вторник во время онлайн-выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Предлагаем временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана учреждения ООН", - заявил он, выступая в онлайн-формате во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент призвал руководство организации рассмотреть это предложение.

Как отметил Жапаров, республика надеется на скорейшее установление стабильности и правопорядка в Афганистане. "Мы готовы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, в том числе этническим кыргызам, проживающим на Большом и Малом Памире. А также предоставить 500 мест в своих вузах для студентов из Афганистана", - подчеркнул он.

В новость внесена правка (19:38 мск) - передается с исправлением опечатки в лиде - об этом он заявил.

Теги
АфганистанКиргизияГенассамблея ООНЖапаров, Садыр Нургожоевич
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