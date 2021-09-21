США и ФРГ провели первый раунд экономического диалога

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Германия провели первый раунд американо-германского экономического диалога, об учреждении которого президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель объявили в июле. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх встретился вчера [в понедельник] с германскими коллегами - главным экономическим советником Ангелы Меркель Ларсом-Хендриком Реллером и статс-секретарем в Министерстве финансов Германии Вольфгангом Шмидтом, - чтобы обсудить наше тесное сотрудничество по ряду региональных и международных вопросов. Это был первый раунд переговоров под эгидой американо-германского экономического диалога, объявленного президентом Байденом и канцлером Меркель в Вашингтонской декларации от 15 июля", - отметила Хорн.

Сингх, Реллер и Шмидт обсудили сотрудничество на двусторонней основе и через многосторонние организации, такие как Группа семи и Группа двадцати, ЕС и ООН, по вопросам развития глобальной инфраструктуры, производства и распространения вакцины от COVID-19 и финансирования мер по борьбе с изменением климата. "Они также обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества между США и Германией в области технологий и профессионального обучения", - подчеркивается в заявлении.