Глава Узбекистана призвал международное сообщество не допустить изоляции Афганистана

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал международное сообщество не допустить изоляции Афганистана.

"В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами", - заявил он во вторник в ходе онлайн-выступления на заседании Генассамблеи ООН. По его словам, Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу.

"Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии", - отметил узбекский лидер. По его мнению, Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии, но в установлении мира на его территории заинтересованы не только соседние страны, но и весь мир.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 7 сентября талибы сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, технических трудностей. Международное сообщество талибов в качестве законных властей Афганистана не признает. Противники талибов обвиняли Пакистан в поддержке движения и укрывательстве его боевиков на своей территории. В Исламабаде эти заявления опровергали.