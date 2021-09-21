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В Белом доме заявили о готовности США к дальнейшим переговорам с Ираном по ядерной сделке

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что дата нового раунда переговоров не обозначена

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова к дальнейшим консультациям с Ираном по ядерной сделке с ним, но даты нового раунда переговоров нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник на брифинге.

"Дверь для дипломатического взаимодействия остается открытой", - сказала она. "Наша делегация всегда подчеркивала, что лучший путь вперед - это поддерживать диалог, проводить консультации, понять, можем ли мы вернуться к переговорам", - отметила Псаки. "На данный момент у меня нет новой информации о том, когда это может быть", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Теги
СШАИранПсаки, Джен
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