Пол Русесабаджина получил в Руанде 25 лет тюрьмы за терроризм

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Суд в Руанде признал в понедельник известного активиста Пола Русесабаджину виновным в причастности к террористической деятельности и осудил его на 25 лет тюрьмы. Об этом сообщило агентство Reuters, отмечая, что с ним по данному делу проходили еще 19 человек.

"Русесабаджина виновен в принадлежности к террористической группе и участии в террористической деятельности, - заявила судья Беатрис Мукамурензи, зачитывая судебное решение. - Его террористическая активность привела к смерти людей". Она также подчеркнула, что Русесабаджина и другие обвиняемые по данному делу представляют собой группу, связанную с террористической структурой "Национальный фронт освобождения" - "Руандийское движение за демократическое изменение".

Пол Русесабаджина получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма "Отель "Руанда". В основе картины лежат реальные события периода геноцида в Руанде в 1994 году. В то время Русесабаджина управлял одним из самых роскошных отелей руандийской столицы Кигали и спасал в здании гостиницы от преследований и убийств сотни руандийцев. В 1996 году он покинул Руанду и прибыл в Европу, получив вскоре бельгийское гражданство. В последние годы он выступал с резкой критикой властей и правительства Руанды, обвиняя их в неэффективности. Русесабаджина не планировал возвращаться в Руанду из-за выданного прокуратурой страны ордера на его арест. В августе 2020 года он получил приглашение от религиозной организации посетить Бурунди и выступить на конференции. Русесабаджина вылетел из Дубая в Бурунди на частном самолете. Однако самолет приземлился в аэропорту Кигали, где Русесабаджина был арестован. Его сторонники утверждают, что Русесабаджина был похищен.

Процесс над активистом начался в феврале 2021 года. Русесабаджине были предъявлены обвинения по 13 эпизодам, включая убийства, терроризм, формирование и финансирование отрядов боевиков. Одновременно его дело было объединено с делами других 19 человек, которые подозревались в террористической деятельности и связях с "Национальным фронтом освобождения". Ряд из них дал признательные показания.

В ходе судебных слушаний 67-летний Русесабаджина отказался признать себя виновным в террористической деятельности. Одновременно он заявил, что причастен к созданию группировки "Национальный фронт освобождения", однако не имеет никакого отношения к ее действиям внутри Руанды. Власти страны рассматривают данную группировку как террористическую и экстремистскую.

Геноцид в Руанде

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - народности тутси, а также против представителей хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

Потерпев поражение и опасаясь судебного преследования, значительная часть бывших военных и правительственных чиновников, ответственных за геноцид, бежали из Руанды со своими семьями в соседние страны, в первую очередь на восток Демократической Республики Конго. Там ими были созданы вооруженные группировки хуту, поставившие цель захватить власть в Руанде.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Ему на смену пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, в компетенцию которого входят и дела, связанные с геноцидом в Руанде.

В самой Руанде действует закон, согласно которому за отрицание геноцида против тутси грозят крупные тюремные сроки.