Глава NASA заявил, что с нетерпением ждет поездки в Москву и встречи с Рогозиным

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон с нетерпением ждет поездки в Москву и встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, он сделает это при первой же возможности, как только позволит ситуация с пандемией. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопрос корр. ТАСС на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном реорганизации программы пилотируемых полетов NASA.

"Как можно скорее, это будет зависеть от коронавируса", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках своего визита в РФ. "Я вакцинирован, [так что] при самой первой возможности", - добавил Нельсон.

"Мы [вместе с другими представителями руководства NASA] действительно с нетерпением ждем того, чтобы поехать в Москву и встретиться с ним [Рогозиным]", - подчеркнул глава американского космического ведомства.