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В Словении пройдет неформальная встреча министров энергетики и транспорта стран ЕС

Среди участников будут еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян

ЛЮБЛЯНА, 21 сентября. /ТАСС/. Министры транспорта и энергетики стран Евросоюза проведут неформальную встречу с 22 по 23 сентября в словенском городе Брдо-при-Кранью, где обсудят использование возобновляемых источников энергии. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что среди обсуждаемых тем будет рассмотрение директивы о поощрении использования энергии, получаемой из возобновляемых источников.

Среди участников, по данным агентства, будут еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян.

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