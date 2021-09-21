В Словении пройдет неформальная встреча министров энергетики и транспорта стран ЕС

ЛЮБЛЯНА, 21 сентября. /ТАСС/. Министры транспорта и энергетики стран Евросоюза проведут неформальную встречу с 22 по 23 сентября в словенском городе Брдо-при-Кранью, где обсудят использование возобновляемых источников энергии. Об этом во вторник сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что среди обсуждаемых тем будет рассмотрение директивы о поощрении использования энергии, получаемой из возобновляемых источников.

Среди участников, по данным агентства, будут еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян.