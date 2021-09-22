Каракас сообщил о нарушении воздушных границ Венесуэлы беспилотником ВВС Колумбии

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобороны Венесуэлы сообщило о нарушении воздушного пространства страны беспилотником ВВС Колумбии. Соответствующее заявление ведомство опубликовало во вторник.

"Дистанционно пилотируемый самолет был обнаружен системами слежения <...> над территорией муниципалитета Хесус Мария Семпрум штата Сулия, - говорится в документе. - Этот инцидент представляет собой явную угрозу безопасности нации. Полет военной техники, используемой для миссий воздушной разведки, безусловно, не был вынужденным или случайным, поскольку произошел во время нахождения в Колумбии главы Южного командования Вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера".

По мнению властей Венесуэлы, провокация направлена на "торпедирование процесса диалога, который в настоящее время ведется в Мексике с целью решения проблем мира и единства венесуэльского народа". Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. 3-6 сентября они провели новую встречу в Мексике и договорились начать очередной раунд переговоров 24 сентября.