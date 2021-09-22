Президент Туркмении призвал подходить к реалиям в Афганистане без идеологии и фобий

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Афганские реалии изменились, необходимо подходить к ним без идеологических предпочтений, фобий и стереотипов. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Запись выступления Бердымухамедова продемонстрировали во вторник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ситуация там [в Афганистане] непростая, формирующиеся институты власти и общества крайне хрупки. Поэтому при трактовке и оценке обстановки в этой стране требуется предельная выверенность, взвешенность, ответственность - как в словах, так и в поступках, - сказал он. - Афганские реалии изменились, при формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц, мечтающем о мирной и спокойной жизни".

Проблема коронавируса

Бердымухамедов заявил, что мировое сообщество не должно допускать политизации вопросов, связанных с пандемией коронавируса.

"Не должно быть места политизации проблемы коронавируса, использования ее в качестве инструмента влияния в межгосударственных отношениях", - сказал он.

Президент выразил убеждение, что только объединение всех членов и организаций ООН может обеспечить условия для успеха в борьбе с общей угрозой. При этом он подчеркнул, что основной площадкой многостороннего диалога о выработке консолидированных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Бердымухамедов также предложил в рамках ВОЗ создать несколько мировых и региональных инструментов для более глубокого изучения и борьбы с коронавирусом и обратил внимание на необходимость активной работы над восстановлением и укреплением устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций.